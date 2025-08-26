Venosa: riconoscimento a Lidia Lovaglio e il suo Cinema durante la 72a mostra del Cinema di Venezia

In un evento che celebra il contributo vitale del cinema italiano, Lidia Lovaglio, storica e apprezzata esercenti cinematografica di Venosa, sarà premiata con il prestigioso Premio Carlo Lizzani. Questo riconoscimento, assegnato dall’ANAC (Associazione Nazionale Autori Cinematografici), si terrà il prossimo 5 settembre alle ore 12. Lo stesso avrà luogo presso la Sala Tropicana dell’Hotel Excelsior al Lido di Venezia, in occasione della 72a Mostra del Cinema di Venezia.

Il Premio Carlo Lizzani, istituito undici anni fa, celebra l'”esercente più coraggioso”, in onore del grande regista e sceneggiatore italiano Carlo Lizzani. Lizzani è noto per essere stato il primo a portare il cinema in Basilicata. Lo ha fatto con il suo documentario del 1949 “Nel Mezzogiorno qualcosa è cambiato”, che affronta la questione meridionale e la prima industrializzazione del Sud Italia.

Lidia Lovaglio rappresenta un simbolo di resilienza e passione nel panorama cinematografico lucano. La sua sala è diventata un punto di riferimento culturale, non solo per Venosa, ma per l’intero territorio lucano. In un messaggio di entusiasmo, Lidia ha dichiarato: “Sono davvero orgogliosa e felice di ricevere questo importante riconoscimento. La mia sala è un luogo dove il cinema e la cultura si intrecciano, e sono grata per il supporto della comunità e per il lavoro svolto da ANAC”.

La cerimonia di premiazione sarà un momento di celebrazione per il patrimonio cinematografico lucano, e sarà replicata nel cinema di Lidia a Venosa.

Lidia Lovaglio, con il suo cinema, continua a dimostrare che il coraggio, l’entusiasmo e la resilienza possono superare le sfide del settore cinematografico globale. Questo premio è certamente un riconoscimento personale ma anche un tributo al valore culturale delle piccole sale cinematografiche e alla loro importanza nel panorama del cinema italiano.

