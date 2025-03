Venosa (Pz): i Carabinieri arrestano due uomini per detenzione si droga

Proseguono senza soluzione di continuità i controlli straordinari del territorio pianificati dal Comando Provinciale Carabinieri di Potenza che si aggiungono a quelli svolti quotidianamente dalle Compagnie e dalle Stazioni dipendenti.

Ad inizio settimana, a Venosa, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, nel corso di un mirato servizio teso a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un 63enne ed un 40enne del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Strani movimenti di mezzi e persone vicino ad un locale in uso ad uno dei due non sono passati inosservati allo sguardo attento dei militari dell’Arma che, dopo aver identificato i citati due uomini presenti all’interno, hanno subito proceduto ad una perquisizione personale e domiciliare. Rinvenuti, al termine delle operazioni, poco più di 13 grammi di eroina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Espletate le formalità di rito, il 63enne e il 40enne sono stati dichiarati in stato di arresto e ristretti ai domiciliari presso le rispettive abitazioni, come disposto dall’Autorità Giudiziaria potentina, mentre stupefacente e materiale sono stati sottoposti a sequestro.

Il GIP del Tribunale di Potenza ha poi convalidato gli arresti disponendo la misura cautelare della detenzione ai domiciliari nei loro confronti per i quali, si precisa, vige la presunzione di innocenza sino a sentenza definitiva di condanna.

Servizi come questo, puntualizza il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza, accuratamente pianificati per costituire uno strumento indispensabile per il contrasto della delittuosità, restituiscono risultati operativi che ne incoraggiano la prosecuzione e la promozione su tutto il territorio della provincia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author