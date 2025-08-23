Venosa: Nicola Gratteri racconta le mafie globali nel suo nuovo libro

Questa sera, alle ore 20.30, Piazza Orazio a Venosa ospiterà un importante incontro pubblico con Nicola Gratteri, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. L’occasione è la presentazione del suo libro più recente, intitolato “Una Cosa sola. Come le mafie si sono integrate al potere”, scritto in collaborazione con Antonio Nicaso. Questo evento con Nicola Gratteri a Venosa è organizzato nell’ambito del festival del libro Borgo d’Autore, promosso dall’associazione Circo dell’Arte.

Moderato da Giuseppe Romanello, dirigente dell’Unità di direzione servizi alla persona del comune di Potenza, l’incontro è aperto a tutti e l’ingresso è libero. Sarà un’opportunità unica per ascoltare uno dei protagonisti più influenti della magistratura italiana nella lotta contro le mafie e nella difesa dei valori costituzionali. Nicola Gratteri a Venosa, partendo dal suo volume edito da Mondadori, condividerà la sua analisi sui legami sempre più stretti tra criminalità organizzata, potere politico ed economia.

Nel libro, Gratteri e Nicaso esplorano l’evoluzione delle mafie, oggi sempre più infiltrate nei settori chiave della finanza, delle grandi opere, delle energie rinnovabili e del mercato immobiliare. Questa trasformazione è alimentata dalla complicità di professionisti e da un sistema normativo vulnerabile. Questo rende la criminalità organizzata meno visibile ma ancora più pericolosa.

Attraverso un’analisi dettagliata, ben documentata e supportata da testimonianze dirette, Gratteri e Nicaso ci conducono nel cuore oscuro della criminalità organizzata, svelando i legami nascosti con i mercati finanziari e la politica. La loro tesi centrale è che le mafie e il potere siano ormai diventati, di fatto, “una cosa sola”.

Tra i temi cruciali sollevati dal libro, emerge la domanda su come fermare le mafie prima che sia troppo tardi. In un contesto in cui la loro crescente invisibilità rende sempre più difficile riconoscerle e contrastarle. Questo argomento sarà al centro del dibattito di stasera a Venosa. Nicola Gratteri a Venosa discuterà offrendo ai partecipanti strumenti interpretativi e chiavi di lettura per orientarsi in una realtà complessa e sfuggente.

Non perdere l’opportunità di partecipare a un evento che promette di arricchire la tua conoscenza sulla lotta alle mafie e sui loro legami con il potere.

