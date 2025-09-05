Venosa, Mollica: “Pronti ad accogliere facoltà di Giurisprudenza anche da altre Regioni”

VENOSA – Con una delibera di Giunta il Comune di Venosa ha ufficialmente manifestato la propria adesione alla proposta di istituzione della Facoltà di Giurisprudenza, candidando la città quale sede della nuova articolazione accademica. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Francesco Cutro See author's posts Continue Reading Previous Incidente sulla Potenza-Melfi: sei veicoli coinvolti, ci sono feritiNext Il Potenza Calcio si presenta, presidente Macchia: “Il percorso è tracciato” potrebbe interessarti anche Il Potenza Calcio si presenta, presidente Macchia: “Il percorso è tracciato” 5 Settembre 2025 Francesco Cutro Incidente sulla Potenza-Melfi: sei veicoli coinvolti, ci sono feriti 5 Settembre 2025 Giuseppe Cutro Basilicata: aumentano i lucani che si rivolgono ai Servizi per le dipendenze 5 Settembre 2025 Giuseppe Cutro Basilicata: i consigli di Federconsumatori per affrontare i rincari di luce e gas 5 Settembre 2025 Michael Logrippo Fantastico Medioevo: il progetto si allarga nei comuni di Banzi, Forenza e Lavello 5 Settembre 2025 Michael Logrippo Basilicata: insufficienti i livelli essenziali di assistenza nelle aree distrettuale 5 Settembre 2025 Giuseppe Cutro
