Venosa: lunedì 1 settembre un’incantevole notte di teatro nella Chiesa Incompiuta

Luci, musica, danza e effetti scenici si fonderanno in un’unica magica serata a Venosa, dove la Chiesa Incompiuta farà da sfondo a un evento straordinario. Lunedì 1 settembre, alle ore 20.30, il cast di attori dei Centri dei Padri Trinitari di Venosa e Bernalda presenterà “Il mistero di Notre-Dame”, uno spettacolo pluripremiato durante la diciassettesima edizione del Festival nazionale “Il Giullare”, tenutosi a Trani.

Organizzato dai Padri Trinitari in collaborazione con i Musei e parchi archeologici di Melfi e Venosa e con il patrocinio del Comune di Venosa, l’iniziativa si distingue per il suo alto valore sociale e culturale. Secondo quanto riferito dall’ente museale, lo spettacolo coinvolgerà gli ospiti e gli operatori delle strutture riabilitative, affrontando temi rilevanti come l’emarginazione, la diversità, la solitudine e la sofferenza, attraverso un adattamento dell’opera più importante di Victor Hugo.

La rivisitazione della storia tragica e romantica, ambientata nella Parigi del 1482, racconterà l’amore “impossibile” tra il gobbo campanaro Quasimodo e la bella gitana Esmeralda, promettendo di regalare agli spettatori un’esperienza commovente e coinvolgente.

Vito Campanale, direttore dei Padri Trinitari di Venosa e Bernalda, ha dichiarato: “È un dono che vogliamo fare a Venosa e ai lucani, ma anche ai nostri ragazzi, che desiderano sempre di più calcare il palcoscenico ed esprimere la loro essenza”. L’ingresso all’evento è gratuito, con accesso consentito fino a esaurimento dei posti. La comunità è invitata a partecipare, sottolineando l’importanza del rispetto e della condivisione.

Il sipario si alzerà alle 20.30, promettendo di incantare il pubblico con una serata all’insegna della cultura e della solidarietà.

