VENOSA – Pochi istanti fa un incendio di vaste proporzioni ha coinvolto a Venosa – in provincia di Potenza – un bar-tabacchi situato in via Appia a 300 metri dallo stadio Lorusso e davanti alla villa comunale: sul posto Polizia Locale, Vigili del Fuoco e Carabinieri. Da capire quali le cause legate ad esso: tra le prime ipotesi evento doloso o corto circuito causato dall’allacciamento delle luminarie.

