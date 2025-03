Venosa, in fiamme un capannone: in corso le indagini

VENOSA – Nella notte, un incendio è divampato in un capannone situato in via Fornace a Venosa. L’allarme è scattato alle ore 00:25 circa, quando alcuni residenti della zona hanno notato le fiamme e il denso fumo levarsi dall’edificio. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area. L’intervento si è protratto per diverse ore. Non si registrano feriti o intossicati. Al momento, le cause dell’incendio non sono ancora chiare e sono in corso le indagini per accertare l’origine del rogo. Sul posto erano presenti le squadre dei Vigili del Fuoco di Palazzo San Gervasio e Melfi con 2 autopompe serbatoio (APS) e 2 fuori strada oltre ad un’autobotte (ABP) sopraggiunta dalla sede centrale di Potenza per un totale di 12 unità. Interventuti anche i Carabinieri.

