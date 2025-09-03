Venosa, il 6 e 7 settembre la Festa della Lega

Dopo il successo della prima edizione, la Lega Basilicata per Salvini Premier rinnova l’appuntamento con la Seconda Festa Regionale che si terrà a Venosa il 6 e 7 settembre 2025 dal titolo “Cantieri di Libertà. Costruiamo il nostro futuro!”.

Il programma della due giorni è stato presentato questa mattina nella sede del partito a Potenza dal commissario regionale della Lega Basilicata, Pasquale Pepe, insieme con gli esponenti della segreteria regionale.

L’evento si aprirà sabato 6 settembre, a Tenuta Lagala, con una serie di tavole rotonde dedicate alle prospettive della regione. Alle 16.00 confronto su “Progetto Basilicata”, coordinato dall’onorevole Rossano Sasso; a seguire, alle 17.00, “Territori Protagonisti”, tavola rotonda con amministratori locali coordinata da Gianmarco Blasi e con la partecipazione dei consiglieri regionali Domenico Tataranno e Francesco Fanelli. Alle 18.15 il saluto dei segretari provinciali Stefania Polese (Potenza) e Vincenzo Zito (Matera). Alle 18.30 l’incontro “Sud, ponte verso il domani” con i segretari e commissari regionali di Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, moderato dal giornalista Paride Leporace. La giornata si concluderà con la festa della Lega. Alle 20.00 cena con spettacolo di Renato Ciardo e dj set.

Domenica 7 settembre, in Piazza Umberto I, alle 18.00, sarà inaugurata la mostra “Patriots Project”, curata da Giulio Curatella e composta da 17 opere inedite, in stile fumettistico e futurista, che raffigurano i grandi protagonisti del patriottismo occidentale come supereroi contemporanei: da Donald Trump a Matteo Salvini, da Viktor Orbán a Javier Milei, da Marine Le Pen a Robert Kennedy, fino a Roberto Vannacci. Leader e personalità politiche interpretati come simboli di resistenza, identità e rinascita. Alle 19.30 seguirà un momento di confronto politico con l’intervento del commissario regionale, Pasquale Pepe, vicepresidente della Regione Basilicata e assessore alle Infrastrutture, che introdurrà l’intervista del giornalista Fabio Amendolara al senatore Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro e vicesegretario federale della Lega. La manifestazione si chiuderà alle 21.00 con il concerto della Generale Street Band, tribute band di Vasco Rossi.

Nel corso della presentazione del programma, Pepe ha dichiarato:

«Sarà un momento di confronto e di elaborazione politica, nel quale parleremo di Basilicata, di Mezzogiorno e di Italia. La nostra regione non può più restare isolata: deve diventare crocevia di una rete più ampia, capace di connettere il Sud al resto del Paese. Solo attraverso sviluppo, cooperazione e infrastrutture moderne possiamo dare nuovo respiro ai nostri territori, creare opportunità per i giovani, restituire forza e dignità alle comunità. La Basilicata deve sentirsi parte integrante di un grande progetto nazionale, dove il Mezzogiorno non è più periferia ma motore di crescita, avanguardia e progresso. È questo il cammino dell’emancipazione: liberare le energie migliori della nostra terra e trasformarle in futuro. La Festa della Lega sarà il luogo in cui trasformare idee in azioni, visioni in progetti, radici in futuro: perché la Basilicata merita di camminare in prima fila».

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author