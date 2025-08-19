19 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Venosa: arrestato 47enne per maltrattamenti, droga e armi

Francesco Cutro 19 Agosto 2025
centered image

VENOSA – L’attenzione dei militari dell’Arma è sempre elevata, soprattutto quando si è chiamati ad intervenire per condotte da c.d. “codice rosso”. Ed è proprio grazie alla costante formazione del personale chiamato ad operare ed alla elevata sensibilità ormai sviluppata sulle tematiche in argomento, che il giorno di ferragosto, l’ennesima richiesta d’aiuto pervenuta presso i Carabinieri della Stazione di Venosa, non è rimasta inascoltata. Nel corso della mattinata, infatti, una trentaduenne di origine estera, ma ormai residente in Italia da diversi anni, si è rivolta ai militari, dopo aver subito, per verosimili motivi di gelosia, da parte del suo compagno, l’ennesima aggressione sia fisica che verbale in presenza di amici e della propria figlia minore.

I Carabinieri dopo aver raccolto la denuncia della donna ed aver appreso che le condotte maltrattanti, mai denunciate in passato, si protraevano da circa 3 anni, e dopo aver sviluppato preliminari accertamenti consistiti anche nell’acquisizione dei filmati di videosorveglianza che hanno registrato l’aggressione subita e denunciata dalla donna, si sono portati presso l’abitazione del compagno di quest’ultima, un 47enne venosino, già noto alle forze dell’ordine. Entrati in casa, la loro attenzione è stata attirata da un forte odore acre che pervadeva l’abitazione. Insospettiti, hanno quindi proceduto ad effettuare una perquisizione domiciliare che gli ha permesso di rinvenire 1,3 grammi di cocaina, 197 grammi di marijuana, n.4 bilancini di precisione, materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente ed una katana di circa un metro avente lama di 66 cm. Sia la droga che l’arma bianca sono stati sottoposti a sequestro mentre per l’uomo sono scattate le manette ed è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Potenza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nella mattinata di ieri, il GIP del Tribunale di Potenza, convalidava l’arresto operato dai Carabinieri e disponeva per l’uomo la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Si precisa che per l’indagato vige la presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva di condanna e che gli accertamenti investigativi sono stati sviluppati nella fase delle indagini preliminari, in attesa di essere sottoposti a vaglio giurisdizionale durante il processo, nel contraddittorio con la difesa.

L’importante risultato conseguito, fanno sapere i vertici del Comando Provinciale Carabinieri di Potenza, dimostra ancora una volta l’efficacia del connubio tra la costante vigilanza delle forze dell’ordine e la preziosa fiducia riposta dai cittadini nelle Istituzioni, il cui fine è sempre e solo quello della salvaguardia dell’intera comunità.

About Author

Francesco Cutro

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Palazzo S.G.: L’unica colonnina di ricarica per veicoli elettrici fuori servizio da un mese

19 Agosto 2025 Michael Logrippo

Potenza nei primi posti in Italia per multe commitate

19 Agosto 2025 Francesco Cutro

Melfi, Stellantis: il 25 agosto riparte la produzione

19 Agosto 2025 Francesco Cutro

L’ultimo saluto a Pasquale Dinoi e la lettera struggente dei colleghi

19 Agosto 2025 Marzia Baldari

Lavello, anziano investito sulle strisce pedonali: è in coma

19 Agosto 2025 Francesco Cutro

Brindisi: Il Prefetto Carnevale al fianco del sindaco Pomes

18 Agosto 2025 Cristina Cavallo

potrebbe interessarti anche

Cerignola, La Salandra: “Osannare criminali sui social è pericoloso”

19 Agosto 2025 Antonella D'Avola

Venosa: arrestato 47enne per maltrattamenti, droga e armi

19 Agosto 2025 Francesco Cutro

Bari, Damiani (FI): “Esclusione Israele offende la storia della Fiera”

19 Agosto 2025 Dante Sebastio

Aeronautica: volo salvavita da Perugia e Brindisi per donna di 47 anni

19 Agosto 2025 Dante Sebastio