Venosa: consiglio comunale in tempesta, accuse di intimidazione e malagestione

La seduta, che avrebbe dovuto essere un momento di discussione democratica, è degenerata in uno spettacolo indecoroso, secondo le critiche sollevate dal gruppo Uniti per Venosa.

Durante l’ultima assemblea del Consiglio Comunale di Venosa, la presidente Mirella Digrisolo è stata al centro di un acceso dibattito, con accuse di comportamento inadeguato e intimidatorio.

Digrisolo ha diretto i lavori in modo fazioso, ignorando il diritto di contraddittorio e limitando gli interventi dell’opposizione. In un momento particolarmente controverso, ha addirittura cercato il consenso del Sindaco per concedere la parola a un consigliere, giustificandosi con una “consuetudine” che ha sollevato perplessità tra i presenti.

La situazione è precipitata quando, rivolgendosi al capogruppo di Uniti per Venosa Gianteo Tamburriello, ha pronunciato frasi intimidatorie, dopo che lo stesso era stato etichettato come “il padrone” dal Sindaco Francesco Mollica.

Il clima di tensione è stato amplificato dagli attacchi personali dell’assessore Buompensiere nei confronti del consigliere Pippa, che si è visto privato di risposte concrete riguardo il degrado urbano della città. Il Sindaco, in chiusura di seduta, ha trasformato il Consiglio in una rissa verbale, affrontando il consigliere Tamburriello in un modo che ha ricordato scontri passati con altri membri dell’opposizione.

Le azioni della presidente Digrisolo e del Sindaco Mollica sono state descritte come moralmente inaccettabili, e ci si aspetta che l’operato della presidente venga segnalato ufficialmente al Prefetto. I cittadini di Venosa chiedono un’immediata revisione delle pratiche di governance e un ritorno a un’amministrazione che ascolti e rispetti i diritti di tutti.

La situazione attuale è percepita come un attacco al rispetto delle istituzioni e un segnale di un’amministrazione chiusa e arrogante. I membri del gruppo hanno sottolineato l’importanza di rispondere alla violenza verbale invitando i rappresentanti a dimettersi se non in grado di governare con dignità. La comunità di Venosa non intende tollerare ulteriormente tali comportamenti e chiede un cambiamento radicale nella gestione politica della città.

