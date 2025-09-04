Venosa: candidatura a sede della nuova Facoltà di Giurisprudenza dell’Università della Basilicata

Il Comune di Venosa ha ufficialmente manifestato la propria adesione alla proposta di istituzione della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Basilicata. La città si candida come sede dell’Associazione Forense “Roberto Maranta”. La decisione, assunta all’unanimità dalla giunta comunale, rappresenta un’importante iniziativa. Essa valorizza la storica tradizione giuridica della città di Venosa e la sua posizione strategica, baricentrica rispetto alle province di Potenza, Foggia, Barletta-Andria-Trani e Avellino.

L’atto di delibera non solo sottolinea l’importanza della proposta, ma si colloca anche all’interno di un progetto più ampio. Quest’ultimo riguarda il potenziamento dell’offerta formativa universitaria regionale. “L’istituzione della Facoltà di Giurisprudenza – si legge in una nota ufficiale – rappresenterebbe un significativo potenziamento dell’offerta formativa universitaria regionale. Incentiverebbe la permanenza degli studenti nel territorio e contribuirebbe concretamente al contrasto del fenomeno dello spopolamento”.

In caso di accoglimento della proposta da parte dell’Università degli Studi della Basilicata o di un’altra Università, si procederà alla selezione dell’ubicazione più idonea. Inoltre, si pianificheranno le risorse economico-logistiche necessarie per la realizzazione del progetto. Il sindaco di Venosa, Francesco Mollica, ha evidenziato l’importanza di questo passo. Ha sottolineato che “la nostra città ha tutte le potenzialità per diventare un polo di formazione giuridica di riferimento”.

Inoltre, le associazioni forensi e le accademie locali garantiranno un contributo attivo al progetto. Promuoveranno una sinergia tra istituzioni e realtà accademiche. La collaborazione continua con l’Associazione Forense “Roberto Maranta” e l’Accademia “Giovanni Battista De Luca” è vista come un’opportunità. Essa permette di costruire una rete di supporto per il nuovo corso di studi.

Con questa iniziativa, Venosa si propone non solo come una città ricca di storia e cultura, ma anche come un centro di formazione giuridica all’avanguardia. È in grado di attrarre studenti e professionisti da tutta la regione e oltre. La speranza è che la proposta venga accolta positivamente. Questo aprirebbe la strada a nuove opportunità di sviluppo per la comunità venosina e per l’intera Basilicata.

