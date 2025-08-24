Venezia-Bari 2-1: Dorval non basta, al ‘Penzo’ decidono Bjarkason e Duncan

Inizia con un passo falso il campionato del Bari. Al ‘Penzo’, contro un Venezia costruito per navigare tra le prime posizioni, i biancorossi devono arrendersi alle reti di Bjarkason e Duncan. Inutile il gol del momentaneo pareggio di Dorval, se non ad aumentare il rammarico per un finale che sarebbe potuto essere diverso.

I padroni di casa provano a dettare i ritmi fin dall’inizio, come dimostra il gol annullato a Schingtienne al 6’ per fallo di Adorante. Una scena che si ripeterà spesso nel corso della partita. Dopo appena tre minuti, la squadra di Stroppa passa in vantaggio grazie alla rete di Bjarkason. La reazione degli ospiti tarda ad arrivare e al 13’ i lagunari raddoppiano con Yeboah: anche questa volta, però, la rete viene annullata per fuorigioco dell’attaccante. Incassato lo spavento, il Bari si riversa in avanti e al 26’ trova il pari con Dorval, imbeccato ottimamente da Braunoder. Un attento controllo VAR conferma la regolarità della posizione del terzino. Il pareggio porta in dote coraggio agli uomini di Caserta ma forse nel loro momento migliore i biancorossi incassano il secondo gol del Venezia con un missile di Duncan imparabile per Cerofolini.

Nella ripresa, il Bari va vicinissimo al pareggio con un meraviglioso tiro a giro di Pagano che si infrange contro la traversa. Caserta prova ad inserire l’artiglieria pesante ma lo scorrere del cronometro gioca a favore dei padroni di casa. Rao sfiora il 2-2 al 69’ con un colpo di testa, non proprio la specialità della casa dell’ex SPAL, ma Stankovic si supera e con un riflesso mette in corner. Nel finale è il Venezia a sfiorare il tris con Fila mentre il Bari si affida ad assalti spesso confusionari. Al 94’, però, il Penzo trema: cross di Dickmann per Rao che in rovesciata manda fuori di pochissimo. Una sconfitta di misura non pregiudica gli obiettivi del Bari, che però deve risollevarsi in fretta in vista del prossimo big match, distante appena 7 giorni contro il Monza.

LA CRONACA

90’+5′ Termina qui il match del ‘Penzo’. Ai biancorossi non basta il gol di Dorval: Bjarkason e Duncan regalano il successo ai padroni di casa.

90’+4′ BARI: ROVESCIATA DI RAO A LATO DI POCHISSIMO! Cross di Dickmann per il numero 17 che in acrobazia sfiora il pari

90′ Concessi 5′ di recupero

87′ BARI: Grande cambio di gioco di Rao che pesca Dickmann ma il terzino è troppo frettoloso e virgola la conclusione

86′ VENEZIA: Occasionissima per Fila su cui però Cerofolini risponde presente

84′ VENEZIA: Stroppa sostituisce Duncan con Kike Perez e Schingtienne con Venturi

83′ VENEZIA: Padroni di casa alla ricerca del terzo gol prima con Casas, poi con Busio ma trovando l’opposizione di Cerofolini e Nikolau

81′ BARI: Tiro-cross di Pereiro con il mancino che però non trova alcuna deviazione vincente

79′ BARI: Fuori Braunoder e Pagano, dentro Pereiro e Bellomo

78′ VENEZIA: Palla persa in uscita da Pagano e riconquistata da Fila, sul cui tiro è bravo Cerofolini a distendersi e rifugiarsi in corner

73′ BARI: Ecco l’attesissimo ingresso in campo di Gaetano Castrovilli con la maglia biancorossa. Al suo posto fuori Moncini

71′ Intervento in ritardo di Rao (Bari) su Doumbia con il calciatore ospite che viene ammonito

69′ BARI: RAO VICINISSIMO AL PARI! Cross di Braunoder per l’ex SPAL che sovrasta Bjarkason di testa ma un grande riflesso di Stankovic nega la gioia del gol al calciatore biancorosso

68′ VENEZIA: Acrobazia di Doumbia in area barese sugli sviluppi di una punizione ma la rovesciata del centrocampista termina innocua tra le braccia di Cerofolini

65′ VENEZIA: Dentro il terzino Sagrado, fuori Hainaut

62′ BARI: Doppia chance per i biancorossi prima con Sibilli, il cui tiro viene respinto da Stankovic, poi con Braunoder, la cui conclusione termina a lato. Premono i biancorossi

60′ VENEZIA: Fila e Casas prendono il posto di Adorante e Yeboah

57′ INCREDIBILE TRAVERSA DI PAGANO! Un destro a giro meraviglioso quello del numero 8 biancorosso che si infrange contro la traversa

54′ VENEZIA: Tentativo di Adorante raccolto facilmente da Cerofolini

53′ BARI: Rao prende il posto di Partipilo

52′ Il primo ammonito del match è Korac (Venezia)

51′ VENEZIA: Strappo di Doumbia che serve Yeboah in area, il cui tiro viene murato in angolo da un’ottima scivolata di Vicari. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, tiro di Franjic a lato

50′ VENEZIA: Il copione non sembra cambiato in questo avvio di ripresa, con i padroni di casa pericolosi con il colpo di testa di Busio che si spegne sul fondo

46′ Comincia la ripresa

+SECONDO TEMPO+

45’+1′ Termina qui una prima frazione di gioco in cui è successo di tutto: tre reti, altrettanti gol annullati, tante occasioni ed emozioni altalenanti. Padroni di casa avanti grazie all’eurogol siglato da Duncan al tramonto del primo tempo.

45′ Concesso 1′ di recupero

43′ CHE GOL DEL VENEZIA! MAGIA DI DUNCAN! I padroni di casa si riportano in vantaggio con un missile del centrocampista ex Fiorentina che non lascia scampo a Cerofolini. Conclusione imparabile che si infila all’incrocio dei pali.

42′ VENEZIA: Cross di Hainaut che si aggira pericolosamente dalle parti di Cerofolini, allontanato prontamente dal portiere biancorosso.

41′ BARI: Conclusione altissima di Sibilli da fuori area

40′ VENEZIA: Da una parte all’altra. Cross di Hainaut per l’accorrente Doumbia che calcia con forza verso la porta, centrando però il compagno di squadra Adorante. Match dinamico e ricco di emozioni al ‘Penzo’.

39′ BARI: Occasionissima per i biancorossi! Sibilli e Partipilo effettuano un movimento ad incrociare, il numero 7 mette un gran cross rasoterra tagliato per l’ex Parma che però non ci arriva per pochissimo

37′ BARI: Traversone di Sibilli deviato in spaccata da Schingtienne e raccolto da Stankovic

37′ VENEZIA: Punizione insidiosa di Busio dalla lunga distanza deviata da Cerofolini

33′ VENEZIA: Doumbia ci prova dal limite dell’area ma non inquadra lo specchio della porta

26′ PAREGGIO DEL BARI! Dopo un’attenta revisione, viene convalidato il gol di Dorval! Braunoder imbocca il terzino che, grazie anche ad una deviazione di Korac, realizza il gol del pareggio

23′ TERZO GOL ANNULLATO AL VENEZIA! Sul rinvio di Stankovic, Adorante blocca Vicari con un fallo inizialmente non segnalato dal direttore di gara e sul pallone si avventa Bjarkason che non sbaglia da pochi passi. Tuttavia, il gol viene annullato per fallo di Adorante

17′ VENEZIA: Uno-due tra Franjic e Bjarkason che manda al cross il braccetto dei padroni di casa con Vicari bravo ad opporsi in angolo

14′ BARI: Reazione affidata a Pagano il cui cross basso non trova nessun compagno all’interno dell’area di rigore

14′ Bari in difficoltà in questo primo quarto d’ora. Il Venezia riesce a sfruttare facilmente l’ampiezza in fase di costruzione, costringendo i biancorossi a scalate spesso tardive

13′ ALTRO GOL ANNULLATO AL VENEZIA! Questa volta la gioia del gol viene annullata a Yeboah, finito in posizione irregolare.

9′ VANTAGGIO DEL VENEZIA! Questa volta è tutto buono per la squadra di Stroppa. Il tentativo di Busio dall’interno dell’area viene respinto da Vicari ma il pallone giunge a Bjarkason che non sbaglia e porta avanti i padroni di casa.

6′ GOL ANNULLATO AL VENEZIA! Sugli sviluppi del tiro della bandierina, il pallone giunge a Schingtienne che trafigge Cerofolini. Tutto irregolare, però, per un precedente fallo di Adorante ai danni di un giocatore biancorosso

5′ VENEZIA: Ancora un cross insidioso di Busio che naviga in area piccola prima del rinvio provvidenziale di Nikolau in angolo

2′ VENEZIA: Subito lagunari in avanti con il cross di Busio per Doumbia, il cui colpo di testa però non impensierisce Cerofolini

1’Partiti

+PRIMO TEMPO+

Venezia-Bari 2-1: 9′ Bjarkason (V), 26′ Dorval (B), 43′ Duncan (F)

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne (Dall’85’ Venturi), Korac, Franjic; Hainaut (Dal 65′ Sagrado), Doumbia, Duncan (Dall’85’ Perez), Busio, Bjarkason; Yeboah (Dal 60′ Casas), Adorante (Dal 60′ Fila). A disposizione: Plizzari, Grandi, Compagnon, Lella, Tavernaro, Pietrelli. All. Stroppa

BARI (4-3-3): Cerofolini, Dickmann, Vicari, Nikolaou, Dorval; Braunoder (Dall’80’ Bellomo), Verreth, Pagano (Dall’80’ Pereiro); Partipilo (Dal 53′ Rao), Moncini (Dal 73′ Castrovilli), Sibilli. A disposizione: Pissardo, Tripaldelli, Onofrietti, Kassama, Antonucci, Pucino, Mane, Mavraj. All. Caserta

Arbitro: Gabriele Scatena di Avezzano. Assistenti: Vittorio Di Gioia di Nola e Tiziana Trasciatti di Foligno. Quarto Ufficiale: Giuseppe Rispoli di Locri. VAR: Valerio Marini di Roma1. AVAR: Federico Dionisi di L’Aquila.

Angoli: 5-3

Recupero: 1′, 5′

Ammoniti: Korac (V), Rao (B)

