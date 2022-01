BRINDISI – Si terrà venerdì prossimo su convocazione del ministro Carfagna il tavolo per il Contratto istituzionale di Sviluppo per Brindisi e Lecce. “Si tratta – scrive il segretario Regionale di Forza Italia Mauro D’Attis – di un segno evidente della volontà del governo di procedere sul binario che indichiamo da tempo: un’opportunità strategica per le comunità interessate, per tutta la costa adriatica, considerando il valore ambientale, turistico e culturale del contesto. Come si ricorderà, abbiamo seguito e chiesto che il territorio fosse al centro di un intervento del genere e il ministro Carfagna è stata di parola: si parte subito”.