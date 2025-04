Venerdì Santo, Valenzano e i suoi Misteri

VALENZANO – Nel silenzio sacro del Venerdì Santo, Valenzano si trasforma in un teatro vivente. Le strade del piccolo centro dell’hinterland barese diventano scenario di una delle più antiche e suggestive manifestazioni di fede popolare della Puglia: la Processione dei Misteri. 350 anni di fede e tradizione che quest’anno assumono un significato particolare con l’Anno Giubilare. Oggi i Misteri sono cinquantaquattro.

Dal 1675, anno della sua prima documentazione ufficiale, questa celebrazione rappresenta l’anima profonda della comunità valenzanese. Non un semplice corteo religioso, ma un vero e proprio rito collettivo in cui sacro e tradizione si fondono in un’esperienza che coinvolge tutti i sensi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author