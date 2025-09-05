6 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Michele Emiliano e Michi Vendola

Vendola: “Sostengo Decaro”. Emiliano conferma il passo di lato

Dante Sebastio 6 Settembre 2025
centered image

“La mia disponibilità a candidarmi nella lista di Avs con spirito di servizio non ha altro obiettivo che sostenere l’alleanza progressista, appoggiare Antonio Decaro, spingere per il cambiamento necessario alla Puglia e all’Italia e lavorare con Avs per l’ingresso in consiglio regionale di una nuova generazione di donne e uomini”. Con queste parole Nichi Vendola ha confermato la sua candidatura alle prossime elezioni regionali.

Il leader di Avs ha ribadito il sostegno all’ex sindaco di Bari: “Ringrazio Antonio Decaro per aver scelto di mettersi al servizio della nostra regione. È la personalità più forte e autorevole per rispondere al bisogno di futuro di questa terra e costruire un’alternativa alla pessima stagione in cui questa destra ha trascinato l’Italia”.

Sul fronte interno al Centrosinistra, è arrivata la conferma del passo indietro del governatore Michele Emiliano, che non correrà per il consiglio regionale, aprendo così la strada alla candidatura di Decaro come guida del centrosinistra.

Fonti del Partito Democratico hanno ricordato come anche Elly Schlein abbia ringraziato Emiliano dal palco per l’atteggiamento tenuto. Lo stesso governatore, però, ha precisato: “Leggo comunicati che parlano a mio nome e li smentisco tutti. Parlerò a tempo debito”.

centered image

