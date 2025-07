Venditti: concerto a Bari con Cinzia, la fan autistica offesa a Barletta

“L’ho ferita, ora canto con lei”, spiega il cantautore romano che si esibisce alla Fiera del Levante

Il concerto che Antonello Venditti terrà nella serata di lunedì 14 luglio alla Fiera del Levante di Bari rappresenta una tappa particolare del suo tour estivo. Lo ha annunciato lo stesso cantautore romano in un video pubblicato sui social, definendo Bari “la tappa clou” della prima parte della tournée.

Oltre alla musica, la serata avrà un valore simbolico: sul palco sarà presente anche Cinzia, una ragazza con disabilità coinvolta in un episodio controverso avvenuto nell’agosto 2024 a Barletta, durante uno spettacolo dello stesso Venditti.

In quell’occasione, l’artista aveva reagito in modo brusco a un’interruzione proveniente dal pubblico, senza rendersi conto che si trattava di una fan con disabilità. La sua risposta, in cui aveva scimmiottato la giovane e rimproverato il suo comportamento, aveva suscitato forti critiche e reazioni indignate. Venditti si era successivamente scusato pubblicamente.

“In quest’anno sono rimasto in contatto con tutta la famiglia di Cinzia e questa volta la porto sul palco”, ha dichiarato Venditti nel video registrato dopo la tappa di Pompei, annunciando un momento di riconciliazione che segnerà l’evento barese.

Accanto a Cinzia, sarà presente anche uno sportivo di rilievo, altro amico del cantautore, che non ha però svelato l’identità. L’ingresso è previsto alle ore 21.00. “Spero sia un concerto bello, vi abbraccio tutti”, ha concluso Venditti.

