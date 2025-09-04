“VendemmiAmo”: all’Einaudi di Manduria, con alunni, genitori e docenti

MANDURIA: All’Istituto Agrario Luigi Einaudi di Manduria, alunni, docenti e genitori si sono svegliati all’alba per la vendemmia. Con forbici e guanti hanno raccolto l’uva tra i filari vivendo un’esperienza di crescita e condivisione a pochi giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico.
