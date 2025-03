Velodromo Simeone di Barletta, sopralluogo delle istituzioni

BARLETTA – Esponenti politici di Barletta e Federazione Ciclistica Italiana nel sopralluogo al velodromo del Lello Simeone. La storica pista di via Libertà verrà ristrutturata grazie ad un finanziamento di 600mila euro ottenuto dalla manovra finanziaria del 2024. Contrariamente a quanto riportato nella delibera di Giunta dello scorso 18 marzo, il velodromo non farà parte dei Giochi del Mediterraneo del 2026. Attesa per l’omologazione dell’intero Simeone, compreso il terreno di gioco non ancora utilizzabile per match ufficiali.

