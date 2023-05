Vela: Weekend di successi per gli atleti del CV Bari

Si conclude con una doppia vittoria l’ultima tappa del Trofeo Optisud in programma nel weekend scorso a Pescara. Ad aggiudicarsi la vittoria nella Divisione A (11-15 anni) sui 120 iscritti è stato Gianmarco Russo ex-aequo con l’atleta Claudio Crocco del Tognazzi Marine Village. Mentre a salire sul gradino più alto del podio nella divisione B (9-10 anni) è stato Marco De Nicolò seguito al secondo posto maschile da Michele De Michele. Nella Divisione A bene anche Maria Carla Montanaro che conquista la seconda posizione nella categoria femminile.

Il meteo purtroppo ha condizionato lo svolgimento delle prove in programma consentendo di portare a termine solo due prove per gli atleti più grandi della Div A e solo una per la Div B. Con questa ultima tappa è stata definita anche la classifica generale del Trofeo che ha visto gli atleti del CV Bari sul podio di entrambe le Divisioni. Gianmarco Russo e Nicola Di Pilla hanno occupato rispettivamente la seconda e terza posizione in divisione A, anticipati solo da Emanuele Napolitano (RYCC Savoia), mentre nella Div B Michele De Michele e Marco De Nicolò hanno conquistato secondo e terzo posto, anticipati da Edoardo Mortillaro (Vela Club Palermo).Discorso a parte merita il premio team leader vinto per la terza volta consecutiva dal CV Bari nella Div A, a dimostrazione di un lavoro costante e duraturo nel tempo.

Un premio che il tecnico Optimist del Circolo della Vela Bari, Beppe Palumbo, ha voluto condividere con l’amico e collega Emilo Civita del RYCC Savoia il cui team ha dimostrato di meritarlo quanto il CV Bari.



Sempre nel fine settimana successo anche negli Ilca per il Circolo della Vela Bari. La giovane atleta biancorossa Martina Volpicella ha conquistato il 3° posto in classifica femminile Under 16 nella II tappa di Italia Cup Ilca a Formia. L'atleta barese, che gareggiava negli Ilca 4 contro altri 168 iscritti provenienti da tutta Italia, ha ottenuto anche il 15° posto assoluto.

La manifestazione, rovinata dalla pioggia, ha consentito ai 350 partecipanti arrivati in Lazio da tutta Italia di disputare una sola prova nell’ultima giornata con vento molto instabile dopo il nulla di fatto per assenza o per eccesso di vento dei due giorni precedenti.

A rappresentare il CV Bari a Formia, accompagnati dai tecnici Riccardo Sangiuliano e Luca Bergamasco, anche altri cinque atleti baresi. Tra i 161 iscritti negli Ilca 6 infatti c’erano anche Gabriele Amodio, che ha chiuso al 17° posto, Paolo Pettini Bonomo, che ha chiuso al 21° e poi anche Pietro Paolo Semeraro e Gabriele Porcelli Appio. La regata era valida anche come ultima prova per conquistare un posto ad Europei e Mondiali e con i risultati fatti non mancherà la presenza di Paolo Pettini Bonomo e Pietro Paolo Semeraro nelle gare internazionali. Tra i 28 Ilca 7, infine, non è mancata la presenza di Alberto Divella che ha chiuso la prova al 7° posto in classifica generale.

