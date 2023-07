Vela: Taranto ospita il ‘Marina Militare Nastro Rosa Tour’

Arriva a Taranto il 15 luglio il “Marina Militare Nastro Rosa Tour”, il giro dell’Italia a vela organizzato da Difesa Servizi e SSI Events in collaborazione con la Marina Militare, portato nel capoluogo ionico dall’amministrazione Melucci. Una manifestazione nata per promuovere il brand Marina Militare e le bellezze del Paese insieme a Enit.

10 i team in gara per le categorie Waszp, Wingfoil e Offshore e 50 gli atleti che si sfideranno, metà dei quali proveniente dall’estero. Tra le novità di quest’anno un team con un’imbarcazione del Dipartimento per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Oltre al team Marina Militare, in gara anche un team dell’Aeronautica Militare e della Guardia di Finanza.

La suggestiva “Città dei due Mari” ospiterà la tre giorni della regata con un ricco calendario di eventi aperti alla cittadinanza. Accompagna la regata, infatti, il villaggio itinerante allestito sulla Rotonda del lungomare e aperto al pubblico a partire da domenica 16 luglio, per gli appassionati della vela, i nostri atleti, gli addetti ai lavori e i cittadini che potranno scoprire il mondo del “Marina Militare Nastro Rosa Tour”.

Taranto e la Marina Militare hanno un forte legame, per questo il villaggio di regata ospiterà anche uno stand della Componente Aeromobili e uno della Componente Sommergibili (entrambi con simulatori), uno stand del Gruppo Operativo Subacquei, uno stand Fari e Segnalamenti Marittimi e un altro ancora dedicato alla “Mostra Storica Artigiana” dell’Arsenale della Marina Militare. Presenti, inoltre, uno stand del museo archeologico nazionale MArTA e uno della Pro Loco di Taranto.

Ma ci saranno anche food truck, cultura del mare, musica, danza, spettacoli, aree di incontro dove seguire le regate, respirare appieno la passione per il mare, per la vela e per le bellezze della città. Un villaggio ricco di opportunità per sviluppare e promuovere cultura, scienza, tecnologia, solidarietà, rispetto per l’ambiente.

A Taranto, infatti, con il “Marina Militare Nastro Rosa Tour” anche il progetto “The Custodians Plastic Race”, per proteggere il mare e il territorio liberandolo dalla plastica, progetto grazie al quale la tappa ionica fa parte degli oltre 400 eventi della #EMDInMyCountry – European Maritime Day, la giornata marittima europea istituita dalla Commissione Europea per celebrare il nostro mare e la blue economy sostenibile.

La Fanfara della Marina Militare accompagnerà la regata in questi giorni con diverse esibizioni, in particolare il 17 luglio con un concerto e il 18 luglio con il saluto alle imbarcazioni del “Marina Militare Nastro Rosa Tour” in uscita dal porto di Taranto e dirette verso Vieste.

Sul palco del villaggio di regata, invece, si alterneranno diversi artisti tarantini: il 16 luglio, alle 18, si esibiranno i musicisti della “Francisco Tarrega Music Academy”, mentre alle 20:30 spazio per la musica swing degli Spaghetti Brothers; il 17 luglio, a partire dalle 20:45, ci sarà il dj set vintage a cura di “Be swing”, con un’esibizione di ballerini di “lindy hop”, seguiti dalla performance dello showman e cantante tarantino Franco Cosa. Un particolare ringraziamento alla Lega Navale Italiana – Sezione di Taranto per il supporto logistico offerto alla manifestazione.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp