Vela | Rinviata 35^ Regata Internazionale Brindisi-Corfù

Cosi' come gia' avvenuto per la quasi totalita' delle regate off-shore programmate per i prossimi mesi e per molti eventi sportivi internazionali di rilievo, la 35^ edizione della Regata Internazionale Brindisi-Corfu', verra' rinviata all'anno venturo, a giugno 2021. "E' stata una decisione - per quanto presa a malincuore - a cui non ci potevamo sottrarre" ha affermato Fabrizio

Maltinti, Presidente del circolo organizzatore della regata, il Circolo della Vela Brindisi. Una scelta concordata con i colleghi

greci del 'Marina Gouvia Sailing Club' ed a seguito di un consulto con i vertici della Federazione Italiana Vela.