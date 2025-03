Vela: Optimist e Ilca, grandi risultati per Circolo Vela Bari

Tre intense giornate di regate hanno caratterizzato le Selezioni interzonali Optimist Area Sud (Campania, Calabria, Sicilia, Puglia e Abruzzo) a Manfredonia, organizzate dal Gargano Sailing Club. Con otto prove disputate tra venti da 5 a 20 nodi, la squadra del Circolo Vela Bari si è distinta tra i 124 partecipanti, ottenendo un risultato di squadra di grande prestigio.

Ben otto atleti biancorossi hanno conquistato il pass per le Selezioni Nazionali in vista dei Campionati Europei e Mondiali. Nella top ten si sono piazzati Nicola Di Pilla (5°), Gianmarco Russo (6°) e Marco De Nicolò (7°). Ottime anche le prove di Fabio Ottolino (11°), Michele De Michele (12°), e la straordinaria Carol Veneri, prima nella classifica femminile e tredicesima assoluta. Chiudono il gruppo dei qualificati Luca Ottolino (18°) e Mattia Cantoro (31°). La regata, valida anche come tappa del campionato zonale, ha visto Di Pilla, Russo e De Nicolò occupare tutto il podio maschile, con Carol Veneri vincitrice del femminile.

“Un risultato di squadra davvero importante che premia il lavoro e i sacrifici degli ultimi mesi”, ha commentato il tecnico Beppe Palumbo.

Intanto, la giovanissima squadra Ilca del Circolo Vela Bari ha partecipato all’Europa Cup a Imperia, insieme a oltre 600 velisti provenienti da 23 Paesi europei. Condizioni meteo impegnative, con venti fino a 30 nodi e onde alte fino a 5 metri, hanno messo alla prova gli atleti pugliesi, che hanno saputo gestire la difficoltà con grande carattere e determinazione.

Tra i risultati di spicco, il terzo posto femminile Under 16 di Martina Volpicella e il 37° assoluto di Francesco Stabile (su 253 partecipanti) in Ilca 4, mentre in Ilca 6 Gabriele Amodio ha chiuso al 12° posto su 193 iscritti.

“I nostri ragazzi hanno dimostrato grande maturità e capacità tattiche in condizioni estreme”, hanno dichiarato i tecnici Riccardo Sangiuliano e Luca Bergamasco. Alla trasferta ligure hanno preso parte anche Alice Mirizzi Stanghellini Perilli, Enrico e Luigi Giaquinto (Ilca 4), Francesco Romani e Roberto Toscano (Ilca 6), e Alberto Divella e Nicolò Maria Barracane Soffietto (Ilca 7).

