Vela: Matteo D’Addabbo trionfa alla X Carnival Race

Grande successo per il Circolo della Vela Bari alla X Carnival Race, con Matteo D’Addabbo che si è imposto nella Divisione B, entrando così nell’albo d’oro della manifestazione. L’evento, valido anche come prima tappa Kinder Joy of Moving e Optisud, ha visto la partecipazione di 289 atleti, tra cui 17 portacolori del CV Bari, accompagnati dal tecnico Beppe Palumbo e dall’istruttore Alfonso Palumbo.

Ottime prestazioni per il CV Bari

Nel corso delle quattro giornate di regata, caratterizzate da tre splendide giornate di vento ideale, sono state disputate nove prove per la Divisione A (11-15 anni) e cinque per la Divisione B (9-10 anni). Oltre alla vittoria di D’Addabbo, ottime prestazioni anche per Gianmarco Russo (14°), Luca Ottolino (23°) e Nicola Di Pilla (27°), tutti classificati tra i primi 30 della Divisione A. Grande prova anche per Carol Veneri, che nel Trofeo Optisud ha conquistato il 5° posto femminile.

“Sono molto soddisfatto del rendimento del gruppo – ha dichiarato Beppe Palumbo –. I ragazzi hanno dimostrato impegno e determinazione, elementi fondamentali per il prosieguo della stagione. In particolare, Matteo ha confermato la sua costante crescita, affrontando ogni prova con grande spirito”.

Le parole del vincitore

Entusiasta Matteo D’Addabbo, che ha raccontato la sua esperienza: “Sapevo di poter lottare per le prime posizioni e ho cercato di migliorarmi in ogni prova. Alla fine, sono riuscito a conquistare la vittoria e ne sono davvero felice. Le condizioni meteo non mi hanno spaventato, perché a Bari mi sono già allenato con vento impegnativo. Questo mi ha aiutato a gestire bene la gara, chiudendo al secondo posto nell’ultima prova”.

Prossimo appuntamento a Manfredonia

Dopo questo grande risultato, il prossimo impegno della squadra Optimist sarà a Manfredonia, dove tra una settimana si terrà la selezione interzonale per i Campionati Europei e Mondiali.

