Vela: le testimonianze dell’equipaggio di Anywave, vincitrice della 39esima Brindisi- Corfù

Corfù- Spente le luci e finita la festa, l’equipaggio di Anywave, dell’armatore Alberto Leghissa, continua a godersi la meritata quanto sofferta vittoria- primi in tempo reale e compensato- della 39esima edizione della Regata Internazionale Brindisi- Corfù. Di ritorno nel capoluogo adriatico, Giuseppe Danese, spiega le strategie messe in campo per arrivare primi al traguardo nonostante l’assenza di vento!

