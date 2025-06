Vela: il barese Alberto Divella rappresenta l’Italia in Germania

L’atleta del Circolo della Vela Bari è stato convocato dalla Federazione Italiana Vela per la regata internazionale ILCA 7

Alberto Divella, atleta del Circolo della Vela Bari, è stato convocato dalla Federazione Italiana Vela per partecipare alla regata internazionale ILCA 7 che si svolgerà a Kiel, in Germania, dal 18 al 25 giugno, organizzata dal Kieler Yacht Club.

Classe 2004, Divella ha mosso i primi passi nella vela proprio a Bari, iniziando il suo percorso sulla barca optimist sotto la guida di Beppe Palumbo, per poi proseguire con Riccardo Sangiuliano e Luca Bergamasco tra Open BIC, Ilca 4, Ilca 6 e infine nella classe olimpica Ilca 7, dove oggi si sta affermando come una delle giovani promesse azzurre.

Inserito quest’anno dalla FIV nel progetto sviluppo e under, Divella è considerato uno degli atleti in maggiore crescita nella classe olimpica. “È maturo, ben strutturato, determinato. Lo seguo da quando aveva 13 anni e oggi, a 20, sono felice di vederlo a questi livelli”, ha dichiarato il tecnico Riccardo Sangiuliano, che lo ha accompagnato in tutto il suo percorso.

La stagione per Divella è intensa: raduni, allenamenti, regate internazionali, ma anche studio. Alberto è iscritto al primo anno del corso di laurea in inglese in Business & International Management alla Bocconi di Milano.

“Allenarsi vivendo a Milano non è semplice per chi fa vela – racconta -, ma riesco a sfruttare i weekend sul Lago di Como e i lunghi blocchi con la squadra azzurra. A Milano mi alleno a terra e in bici, cercando di conciliare tutto con l’università”.

Entusiasta per la convocazione in Germania, il giovane atleta vive l’impegno di Kiel come un banco di prova: “Sarà una regata di allenamento ad altissimo livello, utile per confrontarmi con atleti esperti e prepararmi agli obiettivi del 2025: Europeo e Mondiale”.

L’obiettivo più grande però resta uno: “Il sogno è arrivare alle Olimpiadi, è ciò che voglio davvero. Lavorerò ogni giorno con determinazione per raggiungerlo”.

