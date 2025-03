Vela d’Altura, “Biba” in testa al Campionato Invernale di Bari

La terza giornata del XXV Campionato Invernale di Vela d’Altura “Città di Bari” ha portato cambiamenti in classifica, con “Biba” (Cus Bari) di Giacomo Scalera che ha conquistato la vetta tra le imbarcazioni d’altura. Nella minialtura, invece, “Folle Volo Pegasus” (Cus Bari) di Antonio Pastore mantiene saldo il primo posto.

Nonostante la pioggia, entrambe le prove previste si sono svolte regolarmente, con un percorso tecnico a bastone che ha messo alla prova gli equipaggi. Dietro “Biba”, la classifica d’altura vede “Anda Ya” (LNI Bari) di Luigi Fantozzi e “Fra Diavolo” (LNI Bari) di Saverio Scannicchio in seconda e terza posizione, separati da pochi punti. Nella minialtura, “Argentina” (CN Bari) di Pasquale Aurora, timonata da Antonio Patimo, e “Folle Volo Racing” (CN Bari) di Giuseppina D’Ambrosio, con Fabrizio Buono al timone, inseguono da vicino i leader.

L’ultima sfida e la veleggiata del venticinquennale

L’ultima prova, prevista per domenica 16 marzo, sarà una regata costiera, grande novità di questa edizione. Nella stessa giornata, si terrà anche la veleggiata celebrativa del 25° anniversario, un evento aperto a tutte le imbarcazioni d’altura e minialtura, senza obbligo di certificato ORC, pensato per riunire appassionati di vela e celebrare insieme il traguardo del Campionato.

“La giornata finale sarà una grande festa della vela con la premiazione dei vincitori e un momento di condivisione tra tutti gli equipaggi – spiegano gli organizzatori –. Un ringraziamento particolare va agli sponsor Intempra.com, Vistocasa, Meetingroombari, oltre ai partner tecnici Obiettivo Mare e Publitalia Sport & Gadget, che con il loro supporto hanno reso possibile questa edizione. Il Comune di Bari, con il suo patrocinio, continua a riconoscere l’importanza di questa manifestazione nel panorama sportivo cittadino”.

Il 16 marzo si preannuncia una giornata ricca di emozioni, tra competizione, sport e passione per la vela, per chiudere in bellezza il Campionato Invernale “Città di Bari” e festeggiare 25 anni di storia.

