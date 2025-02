Vela d’Altura, a Bari la seconda giornata del Campionato Invernale

Dopo il rinvio della prima prova lo scorso 2 febbraio, è tutto pronto per la seconda giornata del XXV Campionato Invernale Vela d’Altura “Città di Bari”, in programma domani, domenica 16 febbraio.

La regata costiera, una delle due previste per questa edizione speciale, si svolgerà per la prima volta lungo il tratto di mare che costeggia il lungomare Sud di Bari, con un percorso da Bari a Torre a Mare e ritorno. Sarà valida come prima prova ufficiale della manifestazione, che vede la partecipazione di 14 imbarcazioni suddivise nelle categorie Minialtura e Altura.

L’incertezza meteorologica aggiunge ulteriore tensione alla competizione: il vento settentrionale non dovrebbe mancare, ma la pioggia potrebbe mettere alla prova gli equipaggi. I team e il comitato di regata monitorano con attenzione le condizioni atmosferiche per garantire il miglior svolgimento della gara.

Nonostante le incognite, i velisti sono pronti a sfidarsi con abilità e strategia, promettendo spettacolo in uno scenario unico.

