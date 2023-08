Vela: CV Bari, Marco De Nicolò primo italiano al Joy of Moving Optimist

Ottimo risultato per Marco De Nicolò che ha conquistato il 3 gradino del podio e il primo posto tra gli italiani nella divisione B della IV Tappa del Trofeo Kinder Joy of Moving Optimist organizzata dallo YC Monfalcone. Diciannovesimo posto in overall invece per il compagno di squadra Michele De Michele, che è risultato anche 12° tra gli italiani.

Oltre 350 gli atleti iscritti alla manifestazione, provenienti da 18 Paesi, di cui circa 300 gli italiani, che hanno regatato tra divisione A, per i ragazzi dai 12 ai 15 anni, e divisione B per i ragazzi di 9 – 10 anni. Solo quattro su nove le prove concluse per i più grandi e tre per i più piccoli, in condizioni di vento leggero e variabile.

Soddisfacenti anche i risultati in Divisione A con Gianmarco Russo, 21⁰ in assoluto, con un ottimo quarto posto nell’ultima prova. Lo seguono i compagni di squadra Nicola Di Pilla, 34esimo, e Mattia Cantoro, 40esimo.

Nei giorni precedenti la regata gli atleti del Circolo Vela Bari accompagnati dal tecnico Beppe Palumbo hanno preso parte ad un clinc internazionale organizzato dal CD Sail Accademy: un’esperienza unica per i ragazzi che hanno potuto confrontarsi e socializzare con atleti provenienti da diverse nazioni. Un ulteriore momento di crescita non solo tecnica. Ora qualche giorno di riposo prima di riprendere gli allenamenti in vista dei campionati nazionali di Ravenna in programma a fine agosto.

