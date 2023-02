Vela: Coppa dei Campioni a Trani dal 30 marzo al 2 aprile

Sulla base del successo delle scorse edizioni, e del desiderio di continuità dell’evento espresso dagli armatori dell’altura pugliese e non solo, torna la “Coppa dei Campioni – Trofeo Italia Yachts” di Puglia. La regata, in programma dal 30 marzo al 2 aprile 2023 si svolgerà questa volta a Trani, con l’organizzazione della Lega Navale Italiana Sez. di Trani presieduta da Luigi Ventura, che si avvarrà della collaborazione del Circolo della Vela di Bari che, forte delle sue comprovate capacità organizzative di eventi velici, offrirà la sua collaborazione per la perfetta riuscita delle cinque regate su boe previste dalla manifestazione.

Giunta alla sua 5a edizione, la Coppa dei Campioni è considerata la più importante manifestazione annuale di Vela d’Altura dell’VIII Zona FIV e gode del patrocinio di Regione Puglia, Capitaneria di Porto e Comune di Trani. La manifestazione è associata al Campionato Nazionale d’Area Adriatico Est Jonio ed è valida ai fini della classifica Trofeo Armatore dell’Anno 2023 – UVAI, nonché come Qualificazione per il Campionato Italiano Assoluto d’Altura 2023 e per la 29^ edizione del Campionato Zonale d’Altura Pugliese – Trofeo don Ferdinando Capece Minutolo.

Alla competizione parteciperanno i migliori equipaggi di vela d’altura pugliesi, classificatisi ai primi tre posti delle classi Crociera/Regata e Gran Crociera ORC dei rispettivi campionati invernali d’area (Manfredonia, Bari, Brindisi, Gallipoli e Taranto), inseriti di diritto anche nella flotta ammessa alla corsa per il titolo di Campione Zonale d’Altura 2023. Oltre alle imbarcazioni qualificate di diritto, il Comitato VIII Zona FIV – Puglia potrà selezionare ed ammettere, con wild card, come già successo anche nelle scorse edizioni, imbarcazioni che si sono distinte per i risultati ottenuti a livello nazionale ed internazionale. Queste ultime imbarcazioni, appartenenti alle altre Zone FIV, gareggeranno sia per la qualificazione al Campionato Italiano d’Altura, sia per concorrere all’assegnazione della Coppa dei Campioni.

Per tutti è prevista la possibilità di ormeggio gratuito alla banchina della Lega Navale di Trani per la durata dell’evento.

La scelta della LNI Sez. di Trani per la più importante manifestazione annuale di Vela d’Altura dell’Ottava Zona FIV-Puglia è avvalorata da oltre cinquant’anni di impegno nello sport della vela e di successi agonistici, oltre che dal suo impegno nella promozione e diffusione dello sport velico e dalle competenze tecniche e organizzative di eventi sportivi complessi dei suoi dirigenti e tecnici. Nel tempo la Lega Navale Italiana Sez. di Trani ha organizzato e gestito con successo manifestazioni di vela d’altura, ormai negli annali della storia sportiva pugliese.

Tra i punti di forza di Lega Navale Italiana Sez. di Trani la sua sede nel porto, nel cuore della città, che assicura coinvolgimento e condivisione degli eventi sportivi con la comunità cittadina. Posizione geografica, storia e attrazioni turistiche dei luoghi completano la scelta. Trani con la sua vocazione marinara, testimoniata degli statuti marittimi, è uno storico porto peschereccio sulla costa adriatica tra Bari e Barletta, la cui eccellente posizione favorisce la logistica per tutti gli attori coinvolti. Venti e conformazione geografica assicurano un avvincente campo di regata. Infine, il ricco patrimonio architettonico dispiegato nei vicoli e l’imponente Cattedrale di San Nicola Pellegrino che domina il porto, il Castello Svevo e il Monastero di Colonna, offrono a partecipanti, tecnici e appassionati un perfetto scenario per assistere alle regate insieme alla possibilità di apprezzare e conoscere itinerari turistici, storia e tradizioni della città.

Il Circolo della Vela di Bari da parte sua, forte della tradizionale capacità organizzativa che lo ha portato a ospitare e organizzare manifestazioni veliche tra le più importanti in campo nazionale e internazionale, metterà a disposizione della Coppa dei Campioni il proprio staff tecnico e le attrezzature, per contribuire a rendere sicura, piacevole e tecnicamente ineccepibile l’esperienza agonistica offerta ai partecipanti.

Grazie alla passione sportiva e all’energia da sempre manifestate dalla Sezione di Trani della Lega Navale Italiana, in questa occasione supportata dal Circolo della Vela di Bari, sarà possibile garantire un impeccabile campo di regata, una risposta esauriente a tutte le esigenze delle imbarcazioni in gara e del Comitato di Regata, infine un più alto livello di sicurezza a mare.

Le iscrizioni sono attive sul sito ufficiale https://www.coppacampioniottavazonafiv.it/. La Coppa dei Campioni avrà inizio con i controlli di stazza il 30 marzo e proseguirà dal 31 Marzo al 2 aprile, con tre giornate di regate sulle boe, per un totale di cinque prove in programma.

Alle regate si affiancheranno gli eventi a terra. Giovedì 30 marzo, il welcome partyaccoglierà armatori ed equipaggi. Sabato 1° aprile, Palazzo S. Giorgio, in piazza Quercia, nei pressi del porto di Trani ospiterà il Galà della Vela con la premiazione delle eccellenze dello sport velico pugliese, atleti e circoli che si sono distinti per i loro risultati nel 2022. Domenica 2 aprile, ultima giornata di regate si svolgerà la cerimonia di premiazione con l’assegnazione del titolo di Campione d’Altura della VIII zona FIV-Puglia e la consegna, al vincitore assoluto, della Coppa dei Campioni.

