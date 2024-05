Vela, buoni i risultati della squadra Ilca del CV Bari a Gallipoli

Buoni i risultati della squadra Ilca del CV Bari, a cui si è aggiunto un atleta brasiliano. Nel fine settimana appena trascorso a Gallipoli gli atleti biancorossi hanno partecipato alla quarta tappa del Campionato Zonale, la prima in cui si sono svolte le regate. Sei le prove previste e portate a termine con condizioni di vento variabili per gli Ilca 6 e 7, cinque quelle per gli Ilca 4.

Brillanti i risultati negli Ilca 7 con Alberto Divella che conclude la regata al primo posto assoluto e primo Under21, seguito da Federico Francavilla (BRA) e da Gianpiero Menza terzo in assoluto e il Trofeo “Liborio De Donatis” come primo Master. Tra i 24 partecipanti presenti anche Gabriele Amodio, Pierfrancesco Calogiuri e Nicolò Maria Barracane Soffietto.

Tra gli Ilca 6 buono il risultato di Francesco Romani che conclude la regata a pochi punti dal podio, quarto tra i 21 partecipanti. Con lui in categoria anche Roberto Toscano, Gianluigi Schirinzi Pagliari, Marco Donato Angelo D’Agostino, Antonio Dell’Atti e Martino Bruno Martana.

Tra gli Ilca 4 ottimo risultato di Martina Volpicella con il terzo posto assoluto e primo posto femminile tra gli Under16. Ottimo anche il risultato di Alice Mirizzi Stanghellini Perilli, seconda classificata femminile. Penalizzato dalle partenze anticipate Francesco Stabile. Sempre tra gli Ilca 4 c’erano anche Luigi ed Enrico Giaquinto.

Soddisfatti gli istruttori Riccardo Sangiuliano e Luca Bergamasco che commentano: “La squadra Ilca è una squadra giovane e con pochissima esperienza di regata e nonostante questo tutti gli atleti stanno dimostrando giorno dopo giorno miglioramenti importanti, sostenuti da tanta determinazione e questo ci rende orgogliosi di loro e ci spinge a dare sempre di più per aiutarli a crescere“.

