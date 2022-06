BRINDISI – Riprende il suo percorso, dopo lo stop per il biennio pandemico, la Brindisi-Valona con l’undicesima edizione e l’assegnazione del Trofeo dell’Accoglienza, destinato all’imbarcazione prima classificata in tempo reale. Non solo un evento sportivo che si svolgerà dal 7 al 9 luglio nel solco dei rapporti tra Paesi frontalieri e che ha la finalità di incentivare la cooperazione culturale, economica e turistica come testimoniato dalla presenza presso le lega navale brindisina del sindaco di Valona.