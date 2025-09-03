3 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Vela, a Bari il Campionato Italiano Dinghy

Flavio Insalata 3 Settembre 2025
Bari torna capitale della vela. Dal 3 al 7 settembre il Circolo Canottieri Barion ospita la 90ª edizione del Campionato Italiano Assoluto di Dinghy 12’, valevole anche come tappa di Coppa Italia.

