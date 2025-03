Vela, 25° Città di Bari: trionfano Hydra e Folle Volo Pegasus

BARI — Una splendida giornata di sole e vento ha fatto da cornice alla conclusione del 25° Campionato Invernale di Vela d’Altura “Città di Bari”, regalando emozioni e spettacolo sul mare del capoluogo pugliese. La manifestazione, organizzata dai circoli velici baresi, ha visto la partecipazione di numerose imbarcazioni ed equipaggi agguerriti che si sono sfidati lungo un percorso costiero tra Bari e Santo Spirito, offrendo uno spettacolo unico agli appassionati e ai cittadini affacciati sul lungomare.

A salire sul gradino più alto del podio nella categoria altura è stata “Hydra” di Valerio Savino (CN Bari), timonata da Salvatore Dicorato, che ha dominato dopo quattro giornate di regate, conquistando anche il primo posto tra i Crociera-Regata. Secondo posto per “Anda Ya” di Luigi Fantozzi (LNI Bari), primo nella classe X2, seguito da “Biba” di Giacomo Scalera (Cus Bari).

Nella categoria Gran Crociera, spicca “Stitch” (Cus Bari) di Giovanni Marco Dipalo con Domenico Damiani al timone. Tra i Minialtura, la vittoria è andata a “Folle Volo Pegasus” (Cus Bari) di Antonio Pastore, seguito da “Folle Volo Racing” (CN Bari) di Giuseppina D’Ambrosio e da “Argentina” (CN Bari) di Pasquale Aurora.

La veleggiata anniversario, con un percorso semplificato, ha visto trionfare “Obelix” di Giuseppe Ciaravolo (Cus Bari), primo anche in classe D, seguito da “Ganzuria” di Claudio Dabbicco (CN Bari), primo in classe C, e da “Freedom” di Francesco Lorusso (CN Bari). In classe A ha vinto “Lumachia” (CN Il Maestrale) di Gaetano Soriano, mentre in classe B il successo è andato a “Tabib” di Francesco Savino (LNI Bari).

Le condizioni meteorologiche variabili, con vento tra i 5 e i 14 nodi, hanno messo alla prova l’abilità dei velisti, offrendo planate spettacolari e improvvisi cambi di direzione che hanno richiesto grande tecnica e prontezza di riflessi.

Il campionato si concluderà ufficialmente con la cerimonia di premiazione, in programma venerdì 22 marzo al Circolo Nautico di Bari. Un ringraziamento speciale è stato rivolto dagli organizzatori agli sponsor Intempra.com, Vistocasa, Meetingroombari, Obiettivo Mare e Publitalia Sport & Gadget, il cui sostegno è stato fondamentale per la riuscita di un evento di così grande portata.

Il 25° Campionato di Vela d’Altura “Città di Bari” si conferma un appuntamento imperdibile per gli appassionati, capace di unire sport, spettacolo e passione in una cornice suggestiva che esalta il mare e la tradizione velica della città.

