Veglie, tragico schianto tra auto e moto: 58enne perde la vita

Tragedia intorno alle 13.00 di venerdì 15 agosto sulla circonvallazione di Veglie, lungo l’arteria che conduce a Porto Cesareo. Un uomo di 58 anni, residente a Veglie, ha perso la vita in seguito a un violento scontro tra la sua moto Kawasaki e una Renault. I sanitari del 118 sono prontamente intervenuti sul posto, ma per il 58enne non c’è stato nulla da fare, troppo gravi ferite riportate. Sul posto anche i carabinieri di Veglie, che hanno effettuato i rilievi.

