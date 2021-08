Veglie | Divergenze sugli alimenti da acquistare, coppia di coniugi fa a botte

Botte da orbi tra marito e moglie per l’acquisto degli alimenti da acquistare per il pranzo. I due coniugi, di 76 e 74 anni, residenti a Veglie, sono stati denunciati in stato di libertà. Il litigio è avvenuto nel proprio appartamento intorno alle 13, ora di pranzo appunto. Sono stati i vicini di casa che, udendo le urla, hanno allertato il 112. Sul posto è giunta una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Campi Salentina che ha placato la lite e accertato i fatti. L’appartamento è stato raggiunto anche dai sanitari del 118 per medicare le escoriazioni e gli ematomi su braccia e mani.