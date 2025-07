Vasto incendio su Oria: una pineta in fiamme

Un vasto incendio ha colpito nella tarda serata di giovedì 3 luglio un terreno di circa 250 metri quadri nella periferia di Oria.

Una pineta in fiamme, con fumo ben visibile anche a pochi chilometri di distanza, ha attirato l’attenzione di chi ha immediatamente allertato i Vigili del Fuoco (attualmente a lavoro per domare l’incendio).

Per saperne di più sugli ulteriori accertamenti del caso bisognerà attendere la mattinata di domani, venerdì 4 luglio, così da comprendere le origini delle fiamme. Non si esclude ovviamente che possa essersi trattato di un atto di natura dolosa. Da identificare con certezza anche la proprietà del terreno, riconducibile al Comune secondo alcuni residenti della zona, e tenuto in condizioni tutt’altro che eccezionali.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author