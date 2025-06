Vasco Rossi torna a Bari: due concerti al San Nicola a giugno 2026

Vasco Rossi torna a infiammare la Puglia con due nuove date del suo attesissimo tour Vasco Live 2026. Il rocker di Zocca si esibirà allo stadio San Nicola di Bari nelle serate del 18 e 19 giugno, regalando al pubblico due concerti-evento che si preannunciano memorabili.

L’annuncio è arrivato direttamente dal palco dello stadio Dall’Ara di Bologna, durante una delle prime tappe del tour 2025, con il Komandante già proiettato verso un’altra estate tutta da vivere.

Bari, ormai tappa fissa e amatissima del calendario di Vasco, ospiterà ancora una volta il tour in uno degli stadi che negli anni ha saputo accogliere con entusiasmo e calore il suo pubblico più fedele. Dopo Ferrara e Olbia, il San Nicolarappresenta la terza tappa annunciata del tour, che proseguirà poi verso Ancona (23 e 24 giugno) e Udine (28 e 29 giugno).

I biglietti per i concerti saranno disponibili in anteprima esclusiva per il Blasco Fan Club a partire dalle ore 12:00 di lunedì 7 luglio 2025 su vascolive.vivaticket.it, con accesso prioritario per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12:00 di mercoledì 9 luglio. La vendita generale sarà aperta dalle ore 13:00 di venerdì 11 luglio su livenation.it.

Dopo il successo costante di ogni edizione, il Vasco Live 2026 promette ancora una volta emozioni, energia e un pubblico pronto a cantare ogni brano. A Bari, città che da sempre accoglie Vasco con travolgente passione, il conto alla rovescia è già iniziato.

