BARI – Poche parole per “vivere e sorridere dei guai. E poi pensare che domani sara’ sempre meglio”. Sono arrivate direttamente da Vasco Rossi ad Antonella, giovane

neomamma e fan sfegatata del Komandante, e al piccolo Niccolo’, nato a sole 26 settimane, e ricoverato in terapia intensiva neonatale al Policlinico di Bari. Vasco ha inviato un messaggio vocale di auguri, di incoraggiamento e di “kom-plimenti”,

pubblicato sulle pagine social dell’ospedale. Una medicina unica, fatta di parole ed emozioni, per affrontare quei giorni difficili. A far arrivare questa specialissima cura ad Antonella sono stati i medici del reparto di Neonatologia, guidato dal

professor Nicola Laforgia, che, sapendo della passione autentica di Antonella, hanno contattato il rocker emiliano. E lui non si e’ tirato indietro perche’ “vivere e’ come un comandamento, senza perdersi d’animo mai”. La storia arriva proprio in

concomitanza con il 70esimo compleanno del cantante. Ora Niccolo’ ha 11 mesi e sta bene.