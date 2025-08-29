29 Agosto 2025

Vasco Rossi: “I love Puglia, la mia seconda casa”

Redazione 29 Agosto 2025
Il rocker di Zocca torna a dichiarare tutto il suo amore per la Puglia, terra in cui trascorre da anni le sue vacanze estive. Con un post social, corredato da immagini che lo ritraggono tra pinete e spiagge, Vasco Rossi ha condiviso pensieri e sensazioni legati al suo legame speciale con la regione.

“Vengo in vacanza in questa splendida terra da molti anni – scrive Vasco -. Amo questa struttura: immersa nel verde, si mimetizza nella natura con un’architettura straordinaria che rispetta l’ambiente. È diventata la mia seconda casa… e sono orgoglioso di essere cittadino onorario della Puglia Creativa”.

Il cantautore racconta di aver trovato in una “località segreta” una pineta calma e accogliente, con la possibilità di respirare a pieni polmoni, accanto a una spiaggia infinita.

Ad agosto, spiega con ironia, diventa un cliente che non passa inosservato: “Gitante festante e pagante, influencer per gioco e per amore”.

Infine, Vasco sottolinea come non vi sia alcun legame materiale con la Puglia, se non un sentimento profondo di affetto: “Non c’è niente che mi leghi a questo posto se non l’amore per questa terra”.

Con i suoi consueti toni diretti e coinvolgenti, Vasco Rossi ha così ribadito ancora una volta il suo rapporto privilegiato con il Sud, diventando di fatto uno degli ambasciatori più appassionati della Puglia a livello nazionale.

