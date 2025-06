Vannacci da Foggia: “La Sinistra ci vuole pieni di immigrati clandestini”

E sul Rearm Europe: “Una truffa per finanziare Germania e Francia”

Nuovo affondo di Roberto Vannacci, vicesegretario federale della Lega, Roberto in visita a Foggia. In un incontro con la stampa nei pressi della stazione ferroviaria, l’eurodeputato ha puntato il dito contro le politiche dell’Unione Europea e le scelte della sinistra in materia di immigrazione.

“Ho visto ancora tante ‘risorse’ che caratterizzano questo quartiere. L’immigrazione clandestina è una delle grandi emergenze da affrontare. A Bruxelles la sinistra continua a bocciare ogni provvedimento volto a limitarla o gestirla”, ha dichiarato.

Vannacci ha inoltre denunciato il sistematico rifiuto da parte dei gruppi progressisti europei rispetto alle proposte di finanziamento per barriere fisiche ai confini, alla creazione di hub di accoglienza fuori dall’UE e alla condizionalità dei fondi ai Paesi d’origine sul rispetto degli accordi di rimpatrio. “È evidente che la Sinistra non fa gli interessi dei pugliesi, degli italiani e in particolare dei foggiani”, ha aggiunto.

Nel corso dell’incontro, il vicesegretario leghista ha anche espresso forti critiche nei confronti del piano europeo Rearm Europe, lanciato da Ursula von der Leyen, giudicandolo un tentativo di rilanciare le economie in difficoltà di Germania e Francia a spese degli altri Stati membri. “La Lega è fermamente contraria a un piano che prevede 150 miliardi di debito comune. È una minaccia alla sovranità nazionale”, ha affermato.

Diversa la posizione espressa sul rafforzamento degli eserciti nazionali: “Negli ultimi 30 anni abbiamo ridotto drasticamente le nostre forze armate. Oggi paghiamo il prezzo di quelle scelte. Dobbiamo tornare a dotarci di strumenti di sicurezza efficienti”.

L’intervento di Vannacci arriva poche ore dopo la bocciatura in Commissione Affari Costituzionali al Senato dell’emendamento promosso dalla Lega per introdurre il terzo mandato per i governatori. Una proposta sostenuta solo da cinque voti, tra cui quelli di Italia Viva e del gruppo delle Autonomie. Si sono astenuti Alberto Balboni e Domenico Matera di Fratelli d’Italia, mentre il resto della maggioranza e le opposizioni hanno votato contro.

In merito, Vannacci ha commentato: “Andremo avanti con due mandati. Se la norma non è stata abrogata, si valuterà in un altro momento. Ma l’elettore ha sempre ragione”. E ha concluso: “La politica fondamentale non cambia”.

