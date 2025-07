Alezio, nasce il primo Team Vannacci del Salento: sicurezza, identità e territorio al centro

Si chiama Team Vannacci – Salento il nuovo gruppo territoriale nato ad Alezio, primo in provincia di Lecce a raccogliere e organizzare l’attività politica ispirata al generale Marco Vannacci, eurodeputato e vicesegretario nazionale della Lega.

A guidare la squadra è Gabriele Bottazzo, presidente del Consiglio comunale di Alezio, che nelle scorse ore ha ufficializzato la costituzione del gruppo attraverso una nota e una serie di contenuti diffusi anche sui social.

Il Team Vannacci si propone di portare avanti sul territorio i temi centrali dell’agenda del generale: la sicurezza dei cittadini, la tutela dell’identità nazionale, la valorizzazione delle tradizioni locali, il sostegno alla famiglia e l’attenzione alle comunità di confine. Obiettivi che, secondo i promotori, rispondono a una domanda crescente di “radici, rispetto e responsabilità” anche nel Salento.

Pur mantenendo un legame diretto con la Lega e con l’esperienza politica di Vannacci, il gruppo si presenta come aperto a chiunque ne condivida i valori, senza vincoli di appartenenza partitica. “La nostra sarà un’iniziativa inclusiva – spiega Bottazzo – per chi sente l’urgenza di difendere la propria identità, la sicurezza dei quartieri e la dignità del lavoro. Non faremo sconti su ciò che riteniamo irrinunciabile”.

La nascita del primo Team Vannacci salentino è destinata a rianimare il dibattito politico locale. Da un lato c’è chi intravede il tentativo di consolidare un consenso più ampio tra la destra conservatrice, dall’altro non mancano le critiche di chi considera queste istanze divisive.

Intanto, il gruppo ha annunciato che nelle prossime settimane saranno organizzati i primi incontri pubblici con cittadini e amministratori locali per raccogliere proposte e adesioni. Tra i temi che verranno messi sul tavolo: la microcriminalità, la valorizzazione delle tradizioni popolari e le politiche familiari.

Un laboratorio politico che, nelle intenzioni dei promotori, punta a radicarsi nel tessuto del Salento, portando sul territorio l’eco delle battaglie nazionali del generale Vannacci.

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts