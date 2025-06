Vandalismo a Barletta, incendiata struttura balneare per disabili

BARLETTA – Un incendio notturno ha devastato una struttura adibita a servizi igienici per persone con disabilità a Barletta. L’atto vandalico si è consumato nei pressi di un accesso alla spiaggia del lungomare Mennea, creando sdegno e allarme tra i fruitori della zona balneare e dei cittadini che percorrono il tragitto adiacente sia in auto sia a piedi per la consueta attività sportiva del luogo.

L’episodio, avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì, ha suscitato l’indignazione sui social ma anche tra le istituzioni. «È un’offesa alla dignità delle persone che lottano tutti i giorni per l’inclusione – evidenzia con amarezza il sindaco di Barletta Cosimo Cannito – risponderemo con determinazione a questo gesto incivile, ma chiediamo ai cittadini perbene di starci accanto».

Alla nota del primo cittadino si aggiunge il commento del presidente del consiglio comunale Marcello Lanotte, che sui suoi canali ufficiali ha definito l’accaduto barbaro e inaccettabile.

La struttura, interamente dilaniata dal rogo della scorsa notte, è ora in attesa di manutenzione per garantire l’accesso alle persone con disabilità per la stagione balneare appena iniziata. I cittadini chiedono ulteriori controlli dopo l’ultimo incendio, che avrebbe potuto avere ulteriori conseguenze se avesse intaccato la vegetazione circostante.

