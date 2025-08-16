Vandali in centro, degrado in periferia: il fenomeno

FRANCAVILLA FONTANA – Episodi di vandalismo e situazioni di degrado certificano il disagio sociale giovanile a Francavilla Fontana, tra il centro e la periferia. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Michele Iurlaro See author's posts Tags: degrado Francavilla vandali Francavilla Continue Reading Previous Mesagne, incendio sterpaglie: danneggiate due auto parcheggiateNext A Ferragosto numerosi interventi dei Vigili del fuoco nel Potentino (IL VIDEO) potrebbe interessarti anche Tragedia Ferrandina, domani ultimo saluto a Nicola. Stabili le condizioni dei feriti 16 Agosto 2025 Roberto Chito Potenza: intensificata l’attività di controllo della Polizia stradale 16 Agosto 2025 Giuseppe Cutro A Ferragosto numerosi interventi dei Vigili del fuoco nel Potentino (IL VIDEO) 16 Agosto 2025 Giuseppe Cutro Mesagne, incendio sterpaglie: danneggiate due auto parcheggiate 16 Agosto 2025 Michele Iurlaro Gallipoli, case vacanza super affollate: scattano le sanzioni 16 Agosto 2025 Dante Sebastio Andria, lite per auto a noleggio finisce a coltellate: un arresto 16 Agosto 2025 Andrea Catino
potrebbe interessarti anche
Tragedia Ferrandina, domani ultimo saluto a Nicola. Stabili le condizioni dei feriti
Potenza: intensificata l’attività di controllo della Polizia stradale
A Ferragosto numerosi interventi dei Vigili del fuoco nel Potentino (IL VIDEO)
Mesagne, incendio sterpaglie: danneggiate due auto parcheggiate
Gallipoli, case vacanza super affollate: scattano le sanzioni
Andria, lite per auto a noleggio finisce a coltellate: un arresto