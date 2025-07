Van Ransbeeck è un nuovo rinforzo per l’Heraclea

L’ASD Heraclea Calcio ha ufficializzato l’ingaggio del centrocampista Kenneth Van Ransbeeck, rinforzando significativamente il proprio organico con un innesto di grande esperienza. L’operazione, fortemente voluta dalla dirigenza e in particolare da Gennaro Casillo e Giuseppe Devitto, segna un passo importante nel percorso di crescita del club.

Classe 1994, Van Ransbeeck arriva dall’ultima stagione in Serie C con il Pontedera, dove ha collezionato numerose presenze nel campionato professionistico. Il calciatore belga vanta infatti oltre cento apparizioni in Lega Pro, e ha militato in diverse formazioni italiane tra cui Benevento, Catanzaro, Rimini, Taranto e Legnago, oltre a un’esperienza all’estero con il Wolvertem SC.

L’Heraclea accoglie dunque un giocatore dal profilo internazionale, pronto a mettere la propria esperienza e qualità tecnica al servizio della squadra. L’obiettivo dichiarato è ambizioso: costruire un percorso importante, condiviso con il gruppo e con i tifosi.

