Valtur Brindisi, vicino l’arrivo di Ethan Esposito

La Valtur Brindisi è pronta a mettere a segno un colpo importante: Ethan Esposito è ad un passo dal vestire la maglia biancoazzurra. L’italo-americano classe ’99, nato a Napoli e cresciuto cestisticamente a Sacramento State, arriva da una stagione divisa tra Verona e Pallacanestro Varese, chiusa con buone cifre tra A2 e Serie A.

Contro Brindisi si era già messo in mostra con prestazioni solide, tra cui una da 16 punti e 4 rimbalzi proprio a Verona. Con oltre 90 presenze in A2 e numeri in crescita costante, Esposito è pronto a rinforzare il roster pugliese. L’annuncio ufficiale sembra ormai imminente.

