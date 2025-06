Valtur Brindisi, Gabriele Miani sempre più vicino: pronto un biennale

Mancherebbe solo l’ufficialità per l’arrivo di Gabriele Miani in casa Valtur Brindisi. Ala-centro italiana classe 2000 di 204 centimetri, nelle ultime cinque stagioni ha vestito la maglia di Cividale. Per Miani pronto un biennale.

