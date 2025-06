Valtur Brindisi, c’è l’ufficialità: ecco Lorenzo Maspero

Come anticipato in mattinata, Lorenzo Maspero è un giocatore della Valtur Brindisi. Di seguito il comunicato ufficiale.

“Play dalla consolidata esperienza nel campionato di Serie A2, Lorenzo Maspero affronterà con i colori biancoazzurri la nona stagione consecutiva nella seconda serie italiana dopo aver terminato la regular season a 5.8 punti e 3.6 assist in oltre 22 minuti di media a partita, numeri che sono valsi la storica qualificazione diretta ai playoff dell’Urania Milano.

Miglior prestazione stagionale nella vittoriosa trasferta a Cremona, dove totalizzò una valutazione totale pari a 29 merito dei 16 punti (3/3 da due, 2/2 da tre, 4/6 ai liberi), 5 rimbalzi e 4 assist.

Nell’ultima parte di stagione ha formato l’asse play-pivot con Kevin Ndzie, in prestito a Milano dal gennaio 2025 e prossimamente compagni di squadra a Brindisi.

Messosi in luce agli esordi in Serie A2 nei primi anni della sua carriera, ha indossato la canotta azzurra in Nazionale Under 20 nel 2018. Il quadriennio a Mantova, dal 2018 al 2022, lo consacra con 115 presenze totali ad una media di 5.4 punti, 2.0 rimbalzi e 2.6 assist in 21 minuti a partita. Treviglio e Nardò le tappe successive della sua carriera, in Puglia raggiunge la salvezza con i neretini alla media di quasi 6 punti e 3 assist a partita”.

