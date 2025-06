Basket A2/M, ufficiale: Zach Copeland è della Valtur Brindisi

L’accordo è annuale con un’opzione di rinnovo automatico in caso di promozione nella massima serie

La Valtur Brindisi ufficializza l’ingaggio della guardia americana Zach Copeland, classe 1997, che arriva in Puglia dopo aver disputato l’ultima stagione tra Napoli in Serie A e Verona in A2. L’accordo è annuale con un’opzione di rinnovo automatico in caso di promozione nella massima serie.

L’ultima apparizione di Copeland in Italia risale proprio alla sfida con la formazione di coach Piero Bucchi nei play-in, quando mise a referto una prestazione superlativa da 41 punti, tirando con il 67% da due, il 47% da tre e il 90% ai liberi, chiudendo con una valutazione di 45 in appena 33 minuti.

Arrivato a Napoli la scorsa estate, Copeland si era già distinto in Supercoppa Italiana stabilendo il nuovo record di triple realizzate in una singola gara (7) e segnando 30 punti con la Virtus Bologna, seconda miglior prestazione della storia nella fase finale della competizione. A fine dicembre il trasferimento a Verona, dove ha confermato le sue qualità offensive viaggiando a 16.5 punti, 3.3 rimbalzi e 2.4 assist di media in 22 gare.

Il percorso universitario lo ha visto protagonista al City College di San Francisco, dove è stato nominato miglior giocatore della Coast-North Conference, e successivamente a Illinois State University, capocannoniere dei Redbirds e uno dei migliori marcatori della Missouri Valley Conference con 14.5 punti a partita.

Dopo il college, Copeland ha intrapreso la carriera europea, vestendo le maglie di Bristol Flyers (Regno Unito), Kryvbas (Ucraina), dove ha firmato una prestazione da 46 punti, Loimaa Bisons (Finlandia), Pistoia, contribuendo alla promozione in Serie A nel 2023 con 15.7 punti di media, e Brose Bamberg (Germania), chiudendo con 17 punti e 4.2 assist a gara. Il suo percorso più recente lo ha portato ai Vancouver Bandits in Canada, prima di tornare in Italia tra Napoli e Verona.

Con l’arrivo di Zach Copeland, la Valtur Brindisi si assicura un ulteriore rinforzo di qualità per puntare con decisione al salto di categoria.

