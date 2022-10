BARLETTA – Antonio Binetti si sposta dal vallone Tittadegna a Palazzo di Città. Si interromperà ai piedi del Comune di Barletta lo sciopero della fame dell’ambientalista, che per tre giorni ha lottato anche contro le sue patologie cardiache per la bonifica del canale alla periferia ovest della città. Adesso c’è attendere la risposta seria e definitiva da parte delle istituzioni.

Il sostegno è arrivato dal presidente della Provincia BAT Bernardo Lodispoto, da esponenti politici di ogni parte e dai cittadini che hanno manifestato la propria vicinanza ad Antonio Binetti.

Il vallone Tittadegna resta a rischio disastro ambientale per la presenza di amianto, plastica e rifiuti speciali. Il sindaco Cosimo Cannito aveva inizialmente evidenziato le responsabilità della Regione Puglia, il capogruppo PD in Regione Filippo Caracciolo ha successivamente rimandato la competenza all’amministrazione comunale come da legge regionale del 2000. Cannito ha poi rincarato la dose facendo leva su una delibera del 2012 in cui si assegnava il compito al Consorzio regionale di bonifica, Caracciolo ha nuovamente risposto sottolineando come sia necessario dare mandato di pulizia alla Barsa, la società cittadina di servizi ambientali, che intervenne sul vallone Tittadegna nel 2019, ad un anno dal primo insediamento di Cannito. Attesa, ora, per definire in via ufficiale la competenza di intervento.