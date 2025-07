Valenzano soffoca: anni di roghi tossici e aria irrespirabile.La cittadinanza è pronta a manifestare il 29 luglio.

Valenzano (BA) – Ogni sera, con l’arrivo del crepuscolo, un’ombra minacciosa cala su Valenzano.

Non è l’oscurità naturale, ma una cappa di fumo nero e odori acri che rende l’aria irrespirabile, frutto di roghi abusivi che da anni affliggono il territorio.

Materiali plastici e rifiuti di ogni genere, probabilmente di origine illecita, vengono incendiati nelle campagne e in aree abbandonate, trasformando le notti estive in un incubo tossico per i residenti.

La situazione è insostenibile e si protrae da almeno dieci anni riferiscono le numerose segnalazioni. Ogni estate, puntualmente, lo scempio si ripete: colonne di fumo dense, visibili anche dai balconi delle case, testimoniano un’attività che avvelena l’aria e la salute dei cittadini.

Questa non è la scena di un incendio boschivo, ma la cruda realtà di scarti industriali e aziendali che, invece di essere smaltiti legalmente, vengono bruciati indiscriminatamente.

La mente corre immediatamente al fenomeno dell’ecomafia, spesso descritto in film e serie televisive come “Gomorra”. La triste verità è che a Valenzano, questa piaga non è finzione, ma una realtà quotidiana.

“Avete presente quando vi dicono ‘Tranquillo, per lo smaltimento dei materiali edilizi della casa che stai ristrutturando me la vedo io, ti faccio lo sconto’ e vi fanno l’occhiolino?”, si legge tra le testimonianze raccolte. “Ecco, sono questi i cavi elettrici che avete dovuto sostituire… in forma gassosa”.

Una denuncia amara che evidenzia la stretta correlazione tra lo smaltimento illegale e i roghi tossici.

La pazienza dei cittadini è giunta al limite. Stanchi di chiudere le finestre in piena estate e di respirare veleni, la comunità di Valenzano alza la voce e lancia un appello urgente alle autorità competenti.

Le richieste sono chiare e precise:

Interventi immediati di controllo e repressione dei roghi da parte delle forze dell’ordine.

Installazione urgente di centraline per il monitoraggio dell’aria che possano fornire dati trasparenti e oggettivi sulla qualità dell’aria respirata.

L’elaborazione di un piano di intervento pubblico trasparente da parte del Comune, che definisca azioni concrete per porre fine a questa emergenza.

Siamo cittadini, non bersagli silenziosi di illegalità e disinteresse”, tuonano i residenti.

Ma la competenza territoriale potrebbe riguardare anche i territori delle campagne limitrofe Ceglie e Carbonara.

La domanda che echeggia è: com’è possibile che, dopo un decennio, si continui indisturbati ad avvelenare l’aria, mettendo a rischio la salute di bambini, anziani, malati e donne in gravidanza?

È giunto il momento di un’azione forte, determinata e risolutiva per porre fine a questo scempio che da troppo tempo minaccia la salute e la serenità di Valenzano.

Il 29 luglio alle 9.30 si terrà davanti la Prefettura una manifestazione di protesta dei cittadini e residenti.

